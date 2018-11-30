Halk otobüsü şoförü altına aldığı bisikleti metrelerce sürükledi

Çanakkale'de seyir halindeyken bir bisiklet sürücüsüyle tartışan otobüs şoförü, akılalmaz bir intikam yolu izledi. İddialara göre kendisine küfür eden bisiklet sürücüsünün bisikletini otobüsüyle ezen şoför, hızını alamadı ve bisikleti metrelerce sürükledi. Yolcuların şaşkın bakışlarına aldırmadan sağ tekerinin altına aldığı bisikletle metrelerce yol giden şoför, yolcuların ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını riske attığı gerekçesiyle Belediye tarafından görevden alındı.

ÇANAKKALE BİSİKLET PLATFORMU TEPKİ GÖSTERDİ

Çanakkale Bisiklet Platformu olaydan sonra bir açıklama yaparak, "Çanakkale'de bisiklet kültürünün yerleşmesini, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak trafikte gün geçtikçe yaşadığımız problemler hem hayatlarımızı tehlikeye atıyor, hem bisiklet kullanıcılarını tedirgin ediyor. Dün 20:00 sularında Çanakkale Belediyesine ait otobüs şoförünün bir bisikletliyi levye ile koşturması devamında bisikletinin üstünden otobüs ile geçmesi kabul edilemez bir durumdur. Çanakkale Bisiklet Platformu ve gönüllüleri olarak konuyu öğrendiğimiz andan itibaren gerekli tepki ve şikayetleri gerekli ve ilgili mercilere bildirerek konunun takipçisi olduk. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden gelen açıklama doğrultusunda; şoför hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı, kişinin artık toplu taşımada şoförlük yapamayacağı, bisikletli arkadaşımızın zararını tanzim etme ve özür dilemek adına kendisiyle iletişime geçmeye çalışmaktadırlar. Geri bildirim konusunda bizlere hızlı sonuç sağlayan ulaşım hizmetleri müdürlüğüne teşekkür ederiz. Bu tarz durumların her zaman takipçisi olacağımızı, gerekli şikayet ve tepkileri koyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.

Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında adı açıklanmayan şoföre işten el çektirildi.