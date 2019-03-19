Halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sürücüsünün fenalık geçirdiği halk otobüsü, Sultanbeyli'de bir gecekonduya çarptı.

Battalgazi Mahallesi'nden meydana gelen kazada, Sultanbeyli-Cevizli seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı halk otobüsünün sürücüsü İsmail Ayırkan seyir halindeyken fenalaştı. Otobüs kontrolden çıktı ve gecekonduya çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

Otobüste o sırada bulunan iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Çarpılan gecekondudaysa kimsenin olmadığı bilgisi verildi.