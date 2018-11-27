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Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek kızağa çekilecek
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek kızağa çekilecek

Galatasaray-Konyaspor maçının son dakikalarında skandal kararlara imza atan hakemler Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in 'uzun süre dinlendirileceği' iddia edildi.

Galatasaray aleyhine son dakikada verdiği hatalı penaltı kararı sonrası sarı-kırmızılı camianın hedefi haline gelen maçın hakemi Hüseyin Göçek için VAR hakemi Halis Özkahya hakkında önemli bir iddia gündeme geldi. Usta spor yorumcusu Şansal Büyüka, iki hakemin de uzun süre dinlendirilebileceğini söyledi.

Büyüka, Halis Özkahya hakkında ”Bugün Halis Özkahya'nın bazı yakınlarına ‘Basiretim bağlandı. Son derece üzgünüm' dediği yönünde iddialar var. Bunu da söylemiş olayım” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı. İki hakemin de dinlendirileceğini dile getiren Büyüka, ”Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya çok uzun dinlendirme olacak” dedi.

Şansal Büyüka, Mustafa Cengiz'in son açıklamaları nedeniyle bir ceza daha alabileceğini de sözlerine ekledi.

 


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