Hakkari ve Şanlıurfa'dan acı haber

Hakkari'de 2 jandarma personeli yıldırım düşmesi sonucu şehit olurken Akçakale'de de terör örgütü PKK/PYD tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu 2 asker daha şehit oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu. Hakkari'deki acı haberden kısa süre sonra bir başka acı haber Şanlıurfa Akçakale'den geldi. Terör örgütü PKK/PYD'nin saldırısı sonucu 2 askerimiz şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Hakkari Devlet Hastanesine getirilirken, hastane çevresinde de önlem alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Hakkari-Merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD silahlı terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.