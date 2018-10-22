Hakkari'de 2 yıl boş kalan okulda eğitim başladı

Yüz binlerce öğretmen adayının atama beklediği Türkiye'de, bir okul 'öğretmen bulunamadığı' gerekçesiyle 2 yıl boş kaldı. Hakkari Yüksekova'da 2016 yılında yapımı tamamlanan bir okul, öğretmen olmadığı için 2 yıl boş kaldı. Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın devreye girmesiyle 8 öğretmenin atamasının yapıldığı okulda eğitim ve öğretim başlarken, minik öğrenciler öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yüksekova'da 2 katlı olarak inşa edilen okulda 8 derslik bulunuyor. Altyapı olarak pek çok imkana sahip olan okulda asansör, engelli rampası ve yer döşemesi bulunuyor. Örnek teşkil edecek şekilde inşa edilen okul, öğretmen bulunmadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca boş kaldı.

DEVREYE GİREN VALİ İŞİ ÇÖZDÜ

Yüksekova'da 1 köy ile 11 mezrada yaşayan yaklaşık 200 öğrencinin heyecanla beklediği okula, öğretmen ataması yapılmadığı için geçen yıl eğitime başlanamadı. Ekonomik durumu iyi olan aileler, çocuklarını il veya ilçe merkezlerine gönderirken, iyi olmayanlar ise bu yılı bekliyordu. Ancak bu yıl da öğretmen ataması yapılmayınca umutla bekleyen öğrenciler ve aileleri, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) öğrencilerin ve ailelerinin bu isteğini duyurması üzerine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak devreye girdi.

8 ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILDI

Vali Toprak'ın talimatıyla okula 8 öğretmen gönderildi. Öğretmenlerin gelmesi üzerine de kapsamlı temizlik yapılıp, sınıflara sıralar yerleştirildi. Bu sıralara 90 öğrenci oturup, ders yapmaya başladı. Okul bahçesinde oynayıp, sınıfları dolduran öğrenciler, yetkililere teşekkür ederken, öğretmenler ise yeni okulda eğitim vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

ÖĞRENCİLERE KIŞLIK BOT VE KIRTASİYE MALZEMESİ

Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri, eğitim- öğretime başlanan Onbaşılar Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulun yeni öğretmen kadrosu ve öğrencileriyle sohbet edip, sıkıntılarını ve okulun eksiklerini dinleyen Canlı, 90 öğrenciye de kışlık bot ve kırtasiye malzemesi hediye etti. 8 öğretmen ve 90 öğrenciyle eğitim- öğretime başladıklarını anlatan Canlı, okula gelen öğrencilerin taşımalı sistemden de yararlandıklarını belirterek, Vali Toprak'a teşekkür ettiklerini söyledi.