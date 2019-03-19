Hakimlik Sıla Gençoğlu'nun itirazını reddetti

Ahmet Kural hakkında "adli yargılamayı etkileme teşebbüsü ve suç delillerini yok etme" suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz eden Gençoğlu, hakimlikten ret cevabı aldı.

Gençoğlu, bir haber bülteninde üzerinde oynanmış görüntülerin yayınlandığı ve bunların Kural tarafından basına verildiği iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. "Ahmet Kural hakkında "yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve suç delillerini yok etme, gizleme" suçlamasıyla soruşturma açılmış ve açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti.

Sıla Gençoğlu, söz konusu takipsizlik kararına itiraz etti ancak İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran şarkıcının itirazı, verilen kararın yasaya uygun olması gerekçesiyle hakimlik tarafından reddedildi.