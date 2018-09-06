Hakan Hepcan, Gomis'e maymun dediği davada beraat etti

Hakan Hepcan, Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için yaptığı maymun benzetmesinin ardından hakkında açılan davada beraat etti. Genç fenomen için 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan dava açılmıştı. 3 yıla kadar hapsi istenen Hepcan, bugün görülen son duruşmada beraat etti.

Geçtiğimiz yıl Gomis için kullandığı ifadelerle taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun sert tepkisinin çeken Hakan Hepcan, olayın hemen ardından bağlandığı Beyaz Futbol isimli programda eski hakem Ahmet Çakar'ın deyim yerindeyse gazabına uğramıştı.

"Gomis'e övgü yaptım"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tarafları avukatları temsil etti. Hepcan'ın avukatı “Gomis, topa düşmanı gibi vuruyordu, gol sevincinde ise hayvan taklidi yapıyordu. Gomis'e hakaret değil aksine övgü vardır. Müvekkilim, kendi takımı Fenerbahçe'ye serzenişte bulunmuştur. Galatasaraylılar olayı köpürtmüştür. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Hakan Hepcan'ın beraatine karar verdi.