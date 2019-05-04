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Hakan Ertekin 'Adı Geçer' diyecek
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Magazin - - Editör: Armoni BAYAR

Hakan Ertekin 'Adı Geçer' diyecek

Hakan Ertekin iddialı konuştu: 'Müzik dünyasına yeni bir soluk katacağım.'

Müzik dünyasının deneyimli isimlerinden Hakan Ertekin, "Adı Geçer" isimli şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkı, Kartin Production-Cafer Kantin etiketiyle tüm platformlarda yerini aldı.

Şarkının vokalinde ise Ertekin'e dayısı da olan ünlü şarkıcı Murat Başaran, şiir bölümünde ise haber spikeri Tümer Doğru yer alıyor.

20 yıldır Antalya Side'de mekan işleten ve haftanın 7 günü program yapan Hakan Ertekin, "Adı Geçer" şarkısıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki müzik severlerle buluşmayı hedefliyor.

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Hakan Ertkin, stüdyo çalışmaları Mustafa Beyazkuş'un klip çekimleri de Erkan Nas'ın yönetmenliğinde gerçekleşen "Adı Geçer" ile "Müzik dünyasına yeni bir soluk katacağım" dedi.

Müzik tutkusu küçük yaşlarda başlayan ve lise yıllarında Milliyet gazetesinin Türkiye genelinde yapmış olduğu Liselerarası Müzik Yarışması'nda 1. seçilen Hakan Ertekin, İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Halk Müziği bölümün mezunu.


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