Hakan Atilla için istenen ceza belli oldu

Hakan Atilla davasında flaş gelişme.. Başsavcılık en az 15 yıl hapis ceza istedi.

EN AZ 15 YIL İSTENDİ

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, jüri tarafından suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis, yarım milyon dolar da para cezası verilmesini istedi. Savcılık, Atilla'nın suçlu bulunduğu beş suçun toplam cezasının 105 yıl olduğunu açıkladı.

DAVA ZARRAB'DAN ATİLLA'YA DÖNDÜ

Son dakika haberlerine göre Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında istenen ceza belli oldu. New York'ta Reza Zarrab davası olarak başlayıp Zarrab'ın itirafçı olmasıyla Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılanmasına dönüşen davada, savcılığın Atilla için istediği ceza belli oldu.

500 BİN DOLAR PARA CEZASI

Savcılık, Atilla'nın suçlu bulunduğu beş suçun toplam cezasının 105 yıl olduğunu ifade ederek, yasal indirimlerin ardından en az 15 yıl 4 ay ceza alması gerektiğini öne sürdü. Savcılık ayrıca hapis cezasının yanı sıra mahkemenin Atilla'ya 50 ila 500 bin dolar arasında bir para cezası vermesi gerektiğini ifade etti.

AVUKATLAR HAKİM'DEN İNSAF DİLEDİ

Atilla'nın avukatları geçen ay verdikleri dilekçede, Atilla'nın jüri tarafından suçlu bulunduğu toplam beş suçtan en fazla 4 yıl ceza alması gerektiğini belirterek, davaya bakan hakim Richard Berman'dan ‘insaflı olmasını' istemişlerdi.

KARAR 11 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Hakan Atilla'nın ne kadar ceza alacağı hakkındaki kesin karar Berman tarafından 11 Nisan'daki duruşmada açıklanacak.

DÜNYA'NIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMIŞ

Savcılık tarafından bugün mahkemeye sunulan dilekçede, atillanı'nın yargılandığı 6 suçtan jüri tarafından 5'inden suçlu bulunduğu, bunun cezasının ise toplamda 105 yıl olduğu ifade edildi. Atilla'nın suçunu yargılama sürecinde kabul etmediği, pek çok şahit ifadelerine rağmen bu tutumunu sürdürdüğünü belirten savcılık, dilekçede “Atilla'nın işlediği suçlardan tek bir kişinin değil, “tüm Amerikan halkının etkilendiği” de öne sürülerek, “Atilla'nın faaliyetleri, İran'la nükleer pazarlığın kritik bir safhasında bsu ülkeye destek vermiş, böylece dünyanın güvenliğini tehdit etmiştir” denildi.

MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ

Atilla'nın mahkemede verdiği ifadede, kendisine isnat edilen suçların ulusal güvenlikle ilgisinin olabildiğince azaltmaya çalıştığının da öne sürüldüğü dilekçede, “aynı faaliyetler bugünde gerçekleşse, yine ulusal güvenliğe ilişkin ciddi suç olurlardı” ifadelerinde bulundu.