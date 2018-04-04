Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Hakan Atilla için istenen ceza belli oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hakan Atilla için istenen ceza belli oldu

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, jüri tarafından suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis, yarım milyon dolar da para cezası verilmesini istedi. Savcılık, Atilla’nın suçlu bulunduğu beş suçun toplam cezasının 105 yıl olduğunu açıkladı.

Hakan Atilla davasında flaş gelişme.. Başsavcılık  en az 15 yıl hapis ceza istedi.

EN AZ 15 YIL İSTENDİ

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, jüri tarafından suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis, yarım milyon dolar da para cezası verilmesini istedi. Savcılık, Atilla'nın suçlu bulunduğu beş suçun toplam cezasının 105 yıl olduğunu açıkladı.

DAVA ZARRAB'DAN ATİLLA'YA DÖNDÜ

Son dakika haberlerine göre Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında istenen ceza belli oldu. New York'ta Reza Zarrab davası olarak başlayıp Zarrab'ın itirafçı olmasıyla Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılanmasına dönüşen davada, savcılığın Atilla için istediği ceza belli oldu.

500 BİN DOLAR PARA CEZASI

 

Savcılık, Atilla'nın suçlu bulunduğu beş suçun toplam cezasının 105 yıl olduğunu ifade ederek, yasal indirimlerin ardından en az 15 yıl 4 ay ceza alması gerektiğini öne sürdü. Savcılık ayrıca hapis cezasının yanı sıra mahkemenin Atilla'ya 50 ila 500 bin dolar arasında bir para cezası vermesi gerektiğini ifade etti.

AVUKATLAR HAKİM'DEN İNSAF DİLEDİ

Atilla'nın avukatları geçen ay verdikleri dilekçede, Atilla'nın jüri tarafından suçlu bulunduğu toplam beş suçtan en fazla 4 yıl ceza alması gerektiğini belirterek, davaya bakan hakim Richard Berman'dan ‘insaflı olmasını' istemişlerdi.

KARAR 11 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Hakan Atilla'nın ne kadar ceza alacağı hakkındaki kesin karar Berman tarafından 11 Nisan'daki duruşmada açıklanacak.

DÜNYA'NIN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMIŞ

Savcılık tarafından bugün mahkemeye sunulan dilekçede, atillanı'nın yargılandığı 6 suçtan jüri tarafından 5'inden suçlu bulunduğu, bunun cezasının ise toplamda 105 yıl olduğu ifade edildi. Atilla'nın suçunu yargılama sürecinde kabul etmediği, pek çok şahit ifadelerine rağmen bu tutumunu sürdürdüğünü belirten savcılık, dilekçede “Atilla'nın işlediği suçlardan tek bir kişinin değil, “tüm Amerikan halkının etkilendiği” de öne sürülerek, “Atilla'nın faaliyetleri, İran'la nükleer pazarlığın kritik bir safhasında  bsu ülkeye destek vermiş, böylece dünyanın güvenliğini tehdit etmiştir” denildi.

MAHKEMEYE DİLEKÇE VERDİ

Atilla'nın mahkemede verdiği ifadede, kendisine isnat edilen suçların ulusal güvenlikle ilgisinin olabildiğince azaltmaya çalıştığının da öne sürüldüğü dilekçede, “aynı faaliyetler bugünde gerçekleşse, yine ulusal güvenliğe ilişkin ciddi suç olurlardı” ifadelerinde bulundu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Üçlü zirve’den bölgesel işbirliği açıklaması geldi
Akşener’den Afrin’e giden sanatçılara ağır eleştiri
Hakan Atilla için istenen ceza belli oldu
Senegalli yıldız Galatasaray'a geri dönecek
Hatay'daki birlikleri ziyaret eden ünlülerden Kılıçdaroğlu'na yanıt
Sumudica'nın Kayserispor'daki geleceği belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin türküsüne sert tepki
Siyasetin gündeminde Gargamel ve Tipitip tartışması
Özgecan’ın babası, Nihat Doğan’a karaktersiz! dedi
-
Çok Okunanlar
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Mehmetçik’in 'Afrin destanı' Beyaz Perde'ye taşındı
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Kuyrukyağını ye, bol şekersiz çay iç!,,,
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Çarşı'nın morali bozuk. 4 yılda 430 bin esnaf iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Menbiç mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Menbiç mesajı
Sağlık Çalışanlarını Etkileyen Torba Yasa Yolda
Sağlık Çalışanlarını Etkileyen Torba Yasa Yolda
Kumpas mağduru MHP’li Deniz Bölükbaşı vefat etti
Kumpas mağduru MHP’li Deniz Bölükbaşı vefat etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Üçlü zirve’den bölgesel işbirliği açıklaması geldi
Üçlü zirve’den bölgesel işbirliği açıklaması geldi
Akşener’den Afrin’e giden sanatçılara ağır eleştiri
Akşener’den Afrin’e giden sanatçılara ağır eleştiri
Hakan Atilla için istenen ceza belli oldu
Hakan Atilla için istenen ceza belli oldu
Senegalli yıldız Galatasaray'a geri dönecek
Senegalli yıldız Galatasaray'a geri dönecek
Hatay'daki birlikleri ziyaret eden ünlülerden Kılıçdaroğlu'na yanıt
Hatay'daki birlikleri ziyaret eden ünlülerden Kılıçdaroğlu'na yanıt
Sumudica'nın Kayserispor'daki geleceği belli oldu
Sumudica'nın Kayserispor'daki geleceği belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin türküsüne sert tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin türküsüne sert tepki
Siyasetin gündeminde Gargamel ve Tipitip tartışması
Siyasetin gündeminde Gargamel ve Tipitip tartışması
Özgecan’ın babası, Nihat Doğan’a karaktersiz! dedi
Özgecan’ın babası, Nihat Doğan’a karaktersiz! dedi
Fenerbaçe, Kayseri'de farklı kazandı
Fenerbaçe, Kayseri'de farklı kazandı
Akar Paşa'dan selfie çeken uzman çavuşa ayar
Akar Paşa'dan selfie çeken uzman çavuşa ayar
Meclis Başkanı Kahraman sessizliğini bozdu
Meclis Başkanı Kahraman sessizliğini bozdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık