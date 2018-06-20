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Hainler Hakkari'de saldırdı 2 asker şehit
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Hainler Hakkari'de saldırdı 2 asker şehit

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Hakkari'de teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Hakkari'den gelen acı haber Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Uzundere köyünde bulunan Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nde terör örgütü PKK mensupları atafından roketli saldırı düzenlendi. Tepe bölgesine inen askeri aracı hedef alan PKK'lı hainlerin roketli saldırısı sonrası 2 asker şehit düşerken, 1 asker de yaralandı.

Saldırının ardından bölge ateş altına alınırken teröristlerin kaçış noktaları vuruluyor.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10:30 sıralarında ilçenin Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara Dolabaren Tepe mevkisinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda iki askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çukurca ilçesinde bu sabah PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir'in (25) acı haberi, Malatya'daki ailesini yasa boğdu.

Hakkari şehidi Ali Seydi Özdemir'in acı haberi memleketi Malatya Zaviye Mahallesi'ndeki baba ocağına verildi. Acı haberi alan baba Zekeriya Özdemir ve anne Emine Özdemir sağlık görevlilerinin yardımıyla güçlükle ayakta dururken şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar ve 3 kız kardeşi bulunan Şehit Sözleşmeli Piyade Onbaşı Özdemir'in cenazesinin yarın öğle vakti şehitlikte kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.


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