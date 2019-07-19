Haftasonu Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre ülke genelinde serin hava etkisini arttıracak. Hafta sonunda parçalı bulutlu hava bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerinde 3-4 derece artacağı, diğer bölgelerimizde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Ordu çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar beklendiğinden, olumsulukların yaşanmaması için dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunan meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, dolu ve yıldırıma karşı da dikkatli olun çağrısı yaptı.

3 BÜYÜK ŞEHRİN HAFTASONU HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE;