Hadsiz Bakana Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt

Birleşik Arap Emirikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Fahrettin Paşa hakkında kullandığı çirkin ifadeler Türkiye'nin büyük tepkisine neden oldu. Beştepe'de Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan hadsiz bakan için sert ifadeler kullanırken, "Sen önce haddini bil. Medine işgale uğrarken senin ceddin neredeydi?" diye konuştu.

Arap bakanın Fahrettin Paşa için kullandığı hırsız ifadeleri Erdoğan'ın ciddi anlamda tepkisini çekti. Abdullah bin Zayed için "had bilmez, nezaket bilmez, tarih ve diplomatik nezaket bilmez" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hiç kimse, Arap halklarıyla olaran kardeşliğimize ve Peygamberimiz için verdiğimiz mücadeleye gölge düşüremez." dedi.

TEPKİSİNİ TWİTTER'DA DA SÜRDÜRDÜ

Abdullah bin Zayed'in, Medine savunması sırasında, kutsal toprakların düşmesi üzerine kutsal emanetleri İstanbul'a getirmesi için 'hırsızlık' ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Medine müdaafasına ilişkin yaptığı açıklamalarına sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Türkçe ve Arapça paylaşımlarda bulunarak bir tepki daha gösterdi. Erdoğan'nın paylaşımları şu şekilde: "Arap halkları, tıpkı Orta Asya'daki, tıpkı Balkanlardaki, tıpkı Kafkasya'daki, tıpkı diğer bölgelerdeki kardeşlerimiz gibi bizim canımızdır, ciğerimizdir, gönüldaşımızdır, yoldaşımızdır. Millet olarak, Rabbimizin rızası ve Peygamber Efendimizin hatırası uğruna, kutsal toprakları korurken döktüğümüz kanların her damlası bizim için şereftir, şandır, inşallah dar-ı bekada şefaat vesilemizdir."