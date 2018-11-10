Hadise'nin hayranına yakalama kararı çıkartıldı

Şarkıcı Hadise'nin oturduğu siteye tel örgüleri aşarak girmek isteyen hayranına mahkeme yakalama kararı çıkartılmasını istedi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin oturduğu siteye gizlice girmek isteyen Hayranı Serhat O.'dan şikayetçi oldu. Serhat O. hakkında ‘Kişilerin huzurunu bozmak' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ünlü sanatçı duruşmaya katılmazken avukatı temsilen mahkemeye katıldı. Diğer avukatlarının ise dosyaya istifa dilekçesi sundukları açıkladılar. Sanık Serhat O., ise duruşmaya katılmadı. Hakim, dava dosyasına bilirkişi raporunun ulaştığını belirtti. Hadise'nin avukatı da, bilirkişi raporunun kendi iddialarını desteklediğini dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını istediklerini beyan etti.

SERHAT O. HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Mahkemeye katılmayan Serhat O. hakkında mahkeme yazılan talimatlara cevap verilmediği gerekçesiyle sanığın yakalanmasına karar veren mahkeme, şikayetçi Hadise'nin de bir sonraki duruşmada mahkemede hazır olmasına karar verdi.

Şarkıcı Hadise, evine girmek isterken yakalanan hayranı hakkında, “Yaptığı şey çok korkunçtu” diyerek şikayetçi olmuştu. Savcılık, Serhat O., hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.