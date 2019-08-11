Hadise eleştirilerin hedefi oldu

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Hadise, yeni konserindeki kıyafet seçimiyle de Jennifer Lopez'i taklit ettiği yönünde eleştiri aldı.

Cesur dansları ve kıyafetleriyle adından söz ettiren popçu Hadise, yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Harbiye'de şarkılarıyla sevenlerini coşturan Hadise'nin kıyafetleri, geçtiğimiz günlerde Antalya'da konser veren yıldız şarkıcı Jennifer Lopez'in kostümlerine benzetildi.

Kıyafet seçimlerinde oldukça cüretkar olan ve genelde mayo tercih eden Lopez'in geçmiş konserlerinden birinde giydiği kostüme benzer bir kostümle sahneye çıkan Hadise'yi sosyal medya kullanıcıları yerden yere vurdu.

Sahneye ilk olarak beyaz, geniş bir takım elbiseyle çıkan Hadise, ardından neon kostümünü giydi. Daha sonra kostümlerinde kırmızıyı tercih eden Hadise finali yine uzun çizmeleri ve taşlı mayo kıyafetiyle konserini bitirdi.

Ünlü yapımcı Erol Köse de Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Atanamamış JLO yani Hadise , bu kez de kostüm araklayayım derken Fosforlu Cevriye olmuş. Arefe gecesi çarpılacak Hafazanallah" notunu düştü. Ayrıca çoğu takipçi Hadise'nin aşırı kilolu olduğundan şikayet etti.