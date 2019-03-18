Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı

Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten üç katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında çıkan yangın büyük korktu saçtı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın sırasında patlamalar meydana geldi.

Birçok ilçeden yangın ekipleri müdahale için geldi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasındaki yangına; Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli ilçelerinden 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur." bilgisi verildi.