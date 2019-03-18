Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı

Bir kimyasal fabrikasında çıkan yangında yaralı ve can kaybı olmadığı bilgisi geldi.

Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten üç katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında çıkan yangın büyük korktu saçtı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın sırasında patlamalar meydana geldi.

Birçok ilçeden yangın ekipleri müdahale için geldi. 

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasındaki yangına; Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli ilçelerinden 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur." bilgisi verildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı
Yeni Zelanda'da yaralananlara ziyaret
Karabükspor küme düştü
EYT'lilerden Maltepe'de miting
Devlet Bahçeli: İzmir çantada keklik değil
Mehmet Özhaseki: Ankara'ya deniz getireceğiz
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na sert eleştiri
Erdoğan: Başka Türkiye yok
Ünal Karaman: Kadromuz kısıtlı
-
Çok Okunanlar
Dijital teknolojilere destekleme geliyor
Dijital teknolojilere destekleme geliyor
Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü
Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü
Yalnız yaşama robotlu çözüm
Yalnız yaşama robotlu çözüm
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Erzurumspor'da şok ayrılık!
Erzurumspor'da şok ayrılık!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı
Hadımköy'de bir fabrikada yangın çıktı
Yeni Zelanda'da yaralananlara ziyaret
Yeni Zelanda'da yaralananlara ziyaret
Karabükspor küme düştü
Karabükspor küme düştü
EYT'lilerden Maltepe'de miting
EYT'lilerden Maltepe'de miting
Devlet Bahçeli: İzmir çantada keklik değil
Devlet Bahçeli: İzmir çantada keklik değil
Mehmet Özhaseki: Ankara'ya deniz getireceğiz
Mehmet Özhaseki: Ankara'ya deniz getireceğiz
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na sert eleştiri
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na sert eleştiri
Erdoğan: Başka Türkiye yok
Erdoğan: Başka Türkiye yok
Ünal Karaman: Kadromuz kısıtlı
Ünal Karaman: Kadromuz kısıtlı
Havaalanında uyuya kaldılar
Havaalanında uyuya kaldılar
Moses: Oldukça keyifli bir maçtı
Moses: Oldukça keyifli bir maçtı
Marcelo Beşiktaş'ı istiyor
Marcelo Beşiktaş'ı istiyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji