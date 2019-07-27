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'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
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Magazin - - Editör: İlker KARACA

'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...

İlk projesi “Hadi Sor” ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Sezer, 10 yıldır devam eden sahne deneyimini artık dinleyicileriyle buluşturmaya hazır.

İlk projesi “Hadi Sor” ile müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Sezer, 10 yıldır devam eden sahne deneyimini artık dinleyicileriyle buluşturmaya hazır. Yıllardır hem şarkı söyleyen hem de profesyonel anlamda gitar çalan Sezer, bundan sonra daha da geniş kitlelere ulaşmak için büyük bir titizlikle ilk single projesini hazırladı.

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Sözleri Şebnem Gürbüz ve Berk Telkıvıran, beste ve aranjesi ise Metehan Köseoğlu imzalı olan “Hadi Sor” yüksek enerjisiyle bu yazın sevilen şarkılarından biri olmaya aday. Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde Dolapdere Platolarında çekilen renkli klipte Sezer oyunculuk yeteneğini de göstermiş oldu. Ebru Esin Macit prodüktörlüğünde yeni kurulan Esse Müzik'in ilk sanatçısı olan Sezer'in “Hadi Sor” adlı şarkısı ve klibi tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

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