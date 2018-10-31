Haddini aşan Rektöre AKP'lilerden tepki geldi

AKP milletvekili Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz diyen Harran Üniversitesi Rektörünü attığı tweetle tepki gösterdi.



AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, önceki gün yaptığı bir konuşmada "Cumhurbaşkanına itaat etmek farz" diyen Rektör'e 'Sözlerin Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur' diyerek tepki gösterdi.

AKADEMİK NİTELİKTE DEĞİL

AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır' diyen Hasan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'a sert tepki gösterdi.

Bostancı, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Harran Üniversitesi, Rektörü'nün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin, Cumhuriyetimizle , İslamla, Cumhurbaşkanımızın siyasay anlayışıyla Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yok.