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Güven Bana'da duygu dolu anlar
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Güven Bana'da duygu dolu anlar

ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana yarışmasında duygu dolu anlar yaşandı. Müge Anlı, yarışmaya katılan yarışmacının annesine söylediği sözler sonrası gözyaşlarına boğuldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana yarışmasında duygu dolu anlar yaşandı. Müge Anlı, yarışmaya katılan yarışmacının annesine söylediği sözler sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Akdeniz Üniversitesi'nde tarih okuyan ancak polis, hostes ve oyuncu olmak isteyen Dilara Tutkun, Müge Anlı'ya canlı yayında duygusal anlar yaşatarak ağlamasına neden oldu. Ailesinden övgüyle bahseden Tutkun, önce annesini ardından da Müge Anlı'yı ağlattı.

İlk olarak kazandığı parayla ne yapmayı düşündüğünü anlatan Tutkun, İngilizce öğrenmek istediğini, yurt dışına gitmek istediğini ve annesinin sürekli yardım yaptığı birkaç yere yardım etmek istediğini söyledi.


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