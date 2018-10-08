Guti Hernandez'den Güneş'e övgü

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Guti Hernandez, siyah-beyazlılardaki antrenörlük günleri hakkında açıklamada bulundu. Sezon öncesi Şenol Güneş'in ekibine katılan İspanyol yıldız, "Türkiye çok deneyimli ve bana pozitif katkıları olan büyük bir teknik direktörle çalışıyorum" dedi.

UEFA'nın düzenlediği 3. formasyon kursuna katılan Guti, ileride bir takımın teknik direktörü olmak istediğini, Real Madrid'den ayrılmasının nedeninin bu olduğunu söyledi.



Guti bu konuda acelesi olmadığını şu anki konumundan mutlu olduğunu belirtirken "Futbolda ne olacağını asla bilemezssiniz. Giderim ya da kalırım diyemem, önceliğim şu anda burada olmak" diye konuştu.



Real Madrid'in durumunu da değerlendiren Guti, "Şüphesiz ki taraftarlar Lopetegui'ye sabır göstermeli. O büyük bir antrenör olduğuni İspanya milli takımında yaptıklarıyla gösterdi, Real Madrid'de de gösterecek" dedi.