Gürültü sataşma bitti, şimdi sandık başına

Ve gün geldi çattı. Bugün seçim var. Demokrasinin gereğini yerine getirmek için Türkiye sandık başına gidiyor. Aylardan beri karşılıklı söz düellosuna dönüşen propaganda süresi sona erdi. Vatandaşlar saat 17.00'e kadar oylarını kullanabilecekler.

İTTİFAKLAR YARIŞIYOR

Türkiye bugü sandık başı yapıyor. Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için vatandaşlar sandık'ta oylarını kullanacak. Seçimlerde, 'Cumhur İttifakı' adı altında AKP ve MHP 51 vilayette, CHP ve İYİ Parti de 'Millet İttifakı' çatısı altında yine 51 ilde seçime girecek. Otuz'u büyükşehir, 81 vilayet, 922 ilçe ve 386 beldede 8 bin 270 adayın yarışacağı seçimlerde, vatandaşlar 5 yıl görev yapacak 1389 belediye başkanını belirleyecek.

VATANDAŞLIK GÖREVİ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07,00'den itibaren sandık başına giderken, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı. Türkiye, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor.

ONLAR 07.00'DE SANDIK BAŞINA GİTİLER

YSK kararına göre , Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitliş, Diyarbakın, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00'da tamamlanacak.

17.00 OY SAYIMI BAŞLAYACAK

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını sandıklarda kullanabilecekler.



