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Gürgen Öz çektiği videoyla Arda Turan ile dalga geçti
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Gürgen Öz çektiği videoyla Arda Turan ile dalga geçti

Arda Turan'ın silahla Berkay'ın yanına gidip 'kafama sık' dediği anlar ünlü oyuncu Gürgen Öz tarafından tiye alındı.

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında hastanede geçen olay gündemdeki sıcaklığını koruyor. Sosyal medya kullanıcıları Arda'nın "Kafama sık" sözüyle dalga geçerken ünlü isimler de konuya dahil oldu. Ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medyada paylaştığı videoda Arda Turan'ı tiye aldı.

Ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Arda Turan'ın 'kafama sık' sözüyle dalga geçti. Kısa sürede yüzlerce etkileşim alan Gürge Öz, Twitter'da gündem oldu.

 İddilara göre; Berkay'ın burnunu kırdıktan sonra özür dilemek adına belinde ruhsatsız silahıyla şarkıcının bulunduğu hastaneye giden Arda Turan, "Bu olaylara sen inanıyorsan kafama sık” şeklinde sözler sarf etmişti.


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