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Günlük kiralık evde ilişkiye girip canlı yayın yaptılar
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Günlük kiralık evde ilişkiye girip canlı yayın yaptılar

İzmir'de 18 yaşındaki M.A. isimli genç kız, 2 yıl önce Abdülmecit G.'nin günlük kiralanan bir evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bunu sosyal medyada paylaştığını iddia etti.

İzmir Bornova'da 14 Aralık 2016 tarihine yaşanan olayda, o dönem 16 yaşındaki olan lise birinci sınıf öğrencisi M.A. günlük kiralanan bir evde cinsel istismara uğradığını iddia etti. Abdülmecid G. isimli şahsın günlük kiralanan bir evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden M.A. istismar görüntülerinin Periscope aracılığıyla sosyal medyada canlı olarak yayınlandığını öne sürdü.

Başından geçen olayı 2 yıl sonra rehber öğretmenine anlatan M.A. beyanı üzerine harekete geçen rehber öğretmeni durumu polise bildirdi. Cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan Abdülmecit G. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Müstehcenlik', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 24 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak istismara uğradığını iddia eden M.A. şikayetinden vazgeçti.

CİNSEL İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİNİ İNTERNETTE GÖRDÜ

Bu buluşmada Abdülmecit G.'nin kemerle kendisini dövdüğünü, zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen M.A., o anların görüntülerini ise internette yayınladığını anlattı.

Bunun üzerine rehber öğretmen, M.A.'yı İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye götürdü. Emniyetin Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan M.A., Abdülmecit G.'nin Bornova'da günlük kiralanan evde kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu ve bunu cep telefonundan Periscop isimli sosyal medya hesabından canlı yayınladığını söyledi. M.A., içtiği meyve suyu nedeni ile kendisini iyi hissetmediğini, o nedenle olay gecesi ve ertesi gün aynı evde kaldığını dile getirdi. Olaydan sonra evden çıkan M.A., bazı internet sitelerinde kendine ait cinsel istismar görüntülerini görünce, durumu rehberlik öğretmenine anlattığını bildirdi.

BULUŞTUKTAN SONRA CANLI YAYINA GEÇMİŞLER

Gözaltına alınan Abdülmecit G., M.A. ile bir süre arkadaşlık yaptığını, olay tarihinde önce kendisine şık bir ev tutmasını istediğini, "Canlı yayında seninle öpüşeceğim, sosyal medyada beğenilerimi çoğaltacağım" dediğini, bunun üzerine de günlüğü 80 liraya bir yer kiraladığını anlattı. İfadesinde M.A.'nın buluştukları evde Periscop isimli sosyal medya sitesine girerek canlı yayına geçtiğini, kendisini öpmeye başladığını, daha sonra tekrar aynı siteye girdiğini, kendisiyle birlikte belden yukarısı çıplak vaziyette canlı yayında konuşmaya başladıklarını, yorum yazanlara cevap verdiklerini, daha sonra yattığını, cinsel ilişki yaşamadığını, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

İfadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Abdülmecit G. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Müstehcenlik', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 24 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak M.A., savcılıktaki ifadesinin ardından şikayetinden vazgeçti.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Abdülmecit G., M.A. ile rızası yönünde ilişkiye girdiklerini, internetten canlı yayını M.A.'nın yaptığını, ilişki görüntülerini takipçisini artırmak için yayınladığını söyledi. Zorlama olmadığını ileri süren Abdülmecit A., "Odada zorla tuttuğumu söylüyor ama ben birkaç kez yarım saatliğine dışarı çıktım. Kilitleme olayı da olmazdı, çünkü orası kartlı sistemdir. Benim dışarı çıktığım saatler, kaldığımız yerin kamera kayıtlarında mevcuttur. Ben zorlama ile M.A.'ya bir şey yapmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından şikayetinden vazgeçen, ancak mahkemede tekrar şikayetçi olan M.A. ise tecavüze uğradığını, Abdülmecit G.'den şikayetçi olduğunu söyledi. M.A. ifadesi sırasında kendisine yapılmasını istemediği şeyler yapıldığını söyleyince, mahkeme başkanı "Ne yapılamasını istiyordun, ne yapılmasını istemiyordun?" diye sordu. M.A.,"Öpmesini istiyordum ama bana dokunmasını istemiyordum" diye cevapladı.

Sanık Abdülmecit G.'nin avukatı Rasih Feridun Sencer ise, "Bütün bunlar hayatın olağan akışına aykırıdır, dosyaya ibrat ettiği dilekçesinde M.A., şikayetten vazgeçtiğini belirtmiş mahkemeye gelerek şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Müvekkilin M.A. ile çektirdiği fotoğraflardan herhangi bir zor olmadığı anlaşılmaktadır. M.A., iftira atmaktadır. Adli görüşmeci M.A.'nın sosyal medya üzerinden tanımadığı kişilerle ilişkiye girmek üzere para talep ettiğini tespit etmişlerdir. Adli görüşmecinin yaptığı tespitleri rapora geçiren polislerin tanık olarak dinlenmelerini talep ediyoruz" dedi.

Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaada, sanık Abdülmecit G.'nin müstehcenlik dışındaki suçlardan beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Abdülmecit G.'nin üzerine atılı 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak cinsel amaçla çocuğu kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti Abdülmecit G.'ye müstehcenlik suçundan 6 ay 5 gün ceza verdi. Heyet, sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurarak indirim uyguladı, cezayı 5 ay 4 güne indirdi. Mahkeme heyeti bu cezayı da sanığın suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alınarak bir daha suç işlemeyeceği yönünde hakkında olumlu kanıya varıldığından hükmün açıklamasını geriye bırakılmasına karar verdi.

Duruşmadan sonra açıklama yapan Abdülmecit G.'nin avukatı, müvekkilinin suçsuzluğunun kanıtlandığını belirterek, "M.A.'nın dosyaya koyduğu videodan bir kısım vardı. Videoda bu kız, 'Arkadaşlar polisi arayın, bu bana tecavüz ediyor, zorla beraber oluyor' diye kız ilgi çekmek için bu kısmı kırpıyor ve bu kısmı arkadaşına gönderiyor. Videonun tamamında aslında bu çekimin rıza dahilinde çekildiği görülüyor. Ayrıca M.A., savcılık soruşturması arasında, '100 bin lira vermen durumunda mahkemede rızamla birlikte oldum diyeceğim' şeklinde teklifi var. Burada yargı yanıltılmaya çalışıldı, ancak biz bulduğumuz delillerle, müvekkilimin üzerine atılı suçları aslında işlemediğini mahkemeye kanıtladık. Sonuç itibariyle beraat isteyen savcı kadın, mahkeme üyelerinin hepsi de kadın. Adil bir yargılama sonucu 24 yıldan 36 yıla kadar yargılanan müvekkilimin beraatini almış durumdayız" dedi.


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