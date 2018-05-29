Güngören'de 11 yaşındaki çocuk demir kapının altında can verdi

Güngören Merkez Mahallesi'ndeki Fetih Camii'nde yaşanan olay ihmal mi var sorusunu akıllara getirdi. İnşaatına devam edilen Fetih Camii bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki Mehmet Kardaş isimli küçük çocuk camiye ait demir kapının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, küçük çocuğun ailesi cami yönetiminin ihmali olduğu gerekçesiyle şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti. 11 yaşındaki Mehmet, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte inşaat çalışmalarının devam ettiği Fetih Camii bahçesinde oyun oynamaya başladı. Camiye ait sürgülü demir kapıya tırmanan küçük çocuk, kapının devrilmesiyle yüzlerce kilo ağırlığın altında kaldı.

Küçük Mehmet'e ilk yardımı çevre sakinleri yaparken güçlükle demir kapının altından çıkarılan 11 yaşındaki Mehmet kaldırıldığı Bağcılar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SEBEBİ İHMAL"

Aşur ve Aysel Kardaş çiftinin 11 çocuğundan biri olan Mehmet'in ihmal sonucu öldüğünü söyleyen ablaları duruma tepki gösterdi. Dava açacaklarını söyleyen abla Nuriye Kardaş , "Ortada bir ihmal var şikayetçiyiz. Dava açacağız başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

Diğer abla Çiğdem Kardaş ise "Dün akşam aynı sofrada yemek yedik. İki hafta sonra karnesini alacak bir çocuk annesi şuan perişan. Bu perişanlığın sebebi de ihmal. Yeni yapılan bir caminin kapısı nasıl yıkılır bir çocuğun üzerine" dedi.

Küçük Mehmet'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Bitlis'in Güroymak ilçesine götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.