DHA İstanbul Bülteni - 1

Beyoğlu'nda Taksici Cinayeti: 3 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 2 çocuk babası taksi şoförü Ali Sancar'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Olay, Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta, saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Ali Sancar, 34 TJZ 47 plakalı taksisine aldığı müşteri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganın kimliği belirlendi ve yapılan araştırmalar sonucu saldırıyla bağlantılı 3 kişi de gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Sancar’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sancar kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sancaktepe'de Özel Hastaneye Erken Doğum İddiası Üzerine Soruşturma

Sancaktepe'de bir özel hastanede görevli kadın doğum uzmanı Dr. P. Ç. hakkında, hastalarından habersiz ilaç kullanarak erken doğuma sebep olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2015-2025 yılları arasında hastanede gerçekleştirilen yaklaşık 8 bin doğumdan önemli bir kısmının erken dönemde yapıldığı yönünde şikayetler aldıklarını belirtti.

İddialara göre, söz konusu hastanede muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri ve onayları dışında 'Cytotec' isimli ilaç uygulanarak doğum yaptırıldığı öne sürülüyor. Bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde kullanılabileceği ve erken doğumlarda riskler taşıdığı ifade edildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaşanan durum üzerine derhal inceleme başlattı ve Dr. P. Ç. hakkında idari soruşturma ile birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu hastanenin kadın doğum servisi, kamu sağlığını korumak amacıyla süresiz olarak kapatıldı.

Bakan Kacır, Demirören Medya Standını Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan Demirören Medya standını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, 'Her Dilden TEKNOFEST' uygulamasını deneyimleyen Kacır, uygulamanın etkileyici olduğunu belirtti. Yapay zekanın gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kacır, anlık tercümelerin artık daha mümkün hale geldiğini ifade etti.

Bakan Kacır, Türkiye genelinde elektrikli araç istasyonlarının yaygınlaştırıldığını ve halihazırda 40 binden fazla halka açık şarj noktası bulunduğunu açıkladı. Elektrikli araç sayısının 300 bini geçtiğini belirten Kacır, bu rakamın artmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında şarj istasyonlarının artırılacağını vurguladı.

Başakşehir'de Kargo Deposunda Yangın

Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kargo firmasına ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, saat 19.00 civarında meydana geldi ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sonucunda 2 TIR, 8 kamyon ve 4 forklift kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.

Başakşehir'de Plastik Malzeme Atölyesinde Yangın

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik malzeme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Saat 23.30'da meydana gelen yangının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı, ancak atölye tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Üsküdar'da Sumud Filosu'na Destek Nöbeti

Üsküdar'da, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla başlatılan Küresel Sumud Filosu'na destek nöbeti düzenlendi. Mihrimah Sultan Camii önünde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Filistin bayrakları taşıyarak dayanışma gösterdi. Etkinlikte, Filistin halkına yönelik saldırılara dikkat çekildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dualar edildi.

Gazeteci Kemal Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sumud Filosu'nun Akdeniz'e açıldığını ve desteklerin sürmesi gerektiğini vurguladı. Nöbetin, filo Gazze'ye ulaşıncaya kadar devam edeceği belirtiliyor.