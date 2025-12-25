DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 2

Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR Kazası: 1 Yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir TIR kazası meydana geldi. Sabah saat 06.30 sularında gerçekleşen olayda, Azerbaycan uyruklu şoför Z.E., yapı malzemesi yüklü 99 FT 421 plakalı TIR'ı ile Rize'den Artvin istikametine seyir halindeyken, sinyalizasyon ışıklarında bekleyen 77 JR 595 plakalı TIR'a çarptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden TIR, daha sonra yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Kaza sonrası kabin kısmında sıkışan şoför Z.E., olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu Test Sonuçlarını Değiştirenlere Operasyon: 19 Tutuklama

Siirt'te, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli gözaltına alındı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Ele geçirilen belgelerde resmi sahtecilik ve rüşvet suçlamalarıyla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.

Kilimli Köyü'nde Leylekler 10 Yıldır Göç Etmiyor

Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyünde, 10 yıldan beri yerleşik halde bulunan leylekler yaz kış yuvalarını terk etmiyor. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından dron ile görüntülenen leylekler, köydeki zengin bitki örtüsü ve sulak alan sayesinde yaşamlarını sürdürüyor. Yavrularının göç etmesine rağmen yerleşik leylek çifti, köylüler tarafından da koruma altına alınıyor. Leyleklerin uzun yıllardır bölgeyi mesken tutması, yerel halkın doğaya olan bağlılığını gösteriyor.

Sarıkamış Harekatı'nın Tarihi Etkisi Tartışıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen panelde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü ele alındı. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Yavuz Aslan, Türk ordusunun savunma gücünü kaybetmesinin ardından Doğu Karadeniz ve çevresinin Ruslar tarafından işgal edildiğini belirtti. Aslan, bu dönemde yaşanan kayıpların sadece sayılarla ifade edilemeyeceğini, göç ve esaretin getirdiği acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı. Katılımcılar, Sarıkamış şehitlerinin anılmasının önemine de dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı'nda Gemide Makine Arızası

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki 'Komor Adaları' bayraklı genel kargo gemisi, makine arızası nedeniyle römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. İskenderun'dan Yalova'ya doğru giden 110 metre uzunluğundaki gemi, Gocuk Burnu önlerinde arıza yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu yetkililere bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler olay yerine sevk edilerek gerekli önlemler alındı. Diğer gemiler de arızadan haberdar edilerek güvenlik tedbirleri alındı.

Mardin'de Seyir Halindeki TIR Yangını

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, gece saatlerinde Duruca Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Şoför, aracını yol kenarında durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, aracın kullanılamaz hale geldiği ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.

Adana'da Uyuşturucu Üretimi Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'da uyuşturucu madde ürettiği tespit edilen bir villa üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 kilo 778 gram esrar ve 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu madde satışı yapmak yerine kullanmak için üretim yaptıklarını iddia etmeleri üzerine tutuklandı. Ayrıca villada, uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme sistemleri ve çok sayıda malzeme bulundu. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Isparta'da Şüpheli Çanta Alarmı

Isparta'da halk otobüsleri durağında bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekiplerini alarma geçirdi. Kaymakkapı Meydanı'nda unutulan çantadan şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra çantayı fünyeyle patlattı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu ve herhangi bir tehlikenin bulunmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.