Canlı Altın Fiyatları ve Dolar Kuru - 21 Eylül 2025

Yatırımcılar ve vatandaşlar, döviz ve altın fiyatlarındaki güncel değişimleri takip etmek amacıyla arama motorlarında yoğun bir araştırma yapıyor. Özellikle, ekonomik kararların alınmasında önemli rol oynayan dolar, euro ve altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu kapsamda, 21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla döviz kurları ve altın fiyatları hakkında en güncel verileri derledik.

Döviz Kurları Ne Durumda?

21 Eylül 2025 tarihinde, döviz kurları şu şekilde şekillenmiştir: ABD Doları'nın alış fiyatı 41,33 TL, satış fiyatı ise 41,41 TL olarak belirlenmiştir. Euro'nun alış fiyatı 48,56 TL, satış fiyatı ise 48,70 TL'dir. Ayrıca, Sterlin'in alış fiyatı 55,68 TL, satış fiyatı ise 55,96 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, yatırımcılar için döviz piyasasındaki hareketliliği anlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Altın Fiyatları Güncel Veriler

Altın fiyatları da yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmektedir. 21 Eylül 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle sıralanmaktadır: Gram altın alış fiyatı 4.902,48 TL, satış fiyatı ise 4.903,41 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın alış fiyatı 8.173,00 TL, satış fiyatı ise 8.223,00 TL'dir. Yarım altın alış fiyatı 16.347,00 TL, satış fiyatı 16.457,00 TL; tam altın alış fiyatı 32.593,00 TL, satış fiyatı ise 32.788,00 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 33.330,00 TL, satış fiyatı 33.833,00 TL, Ata altını ise alış fiyatı 33.445,00 TL, satış fiyatı 33.668,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bu fiyatlar, yatırımcıların ve birikimlerini altın üzerinden değerlendirmek isteyen bireylerin karar süreçlerinde önemli bir referans noktası oluşturuyor. Altın ve döviz piyasasındaki bu gelişmeler, yatırım stratejileri üzerinde doğrudan etki yapabilmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatların değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Son olarak, altın fiyatlarındaki veriler 21 Eylül Pazar günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır. Yatırımcılar ve vatandaşlar için bu bilgiler, piyasa hareketlerini takip etmek adına önemli bir kaynak teşkil etmektedir.