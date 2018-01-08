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Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Gülten Akın’ın şiirleri ilk kez seslendirilecek

Türk şiirinde iz bırakan kadın şairlerin başında gelen Gülten Akın’ın dizeleri, İş Sanat’ın dinleti serisi kapsamında ilk kez seslendirilecek.

Türk şiirinde iz bırakan kadın şairlerin başında gelen Gülten Akın'ın dizeleri, İş Sanat'ın dinleti serisi kapsamında ilk kez seslendirilecek.

KESTİM KARA SAÇLARIMI DİNLETİSİ

Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı ‘Kestim kara saçlarımı' başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Hümay Güldağ ve Aslı Yılmaz seslendirecek.

ŞİİRLE MÜZİK İÇ İÇE GEÇECEK

 

Serdar Yalçın'ın müzik yönetmenliğini yaptığı, şiirle müziğin iç içe geçeceği dinletiye Seda Subaşı ve Ceren Gürkan kemanlarıyla, Deniz Yücel viyolasıyla, Şemsa İdil Ural'da çellosuyla eşlik edecek.

22 OCAK'DA İŞ SANAT'DA

İlk dönem şiirlerinde doğa, ayrılık, yalnızlık , özlem, gibi temalara ağırlık veren, 1970'lerden sonra toplumsal konulara yönelen Gülten Akın'ın duygu dolu şiirlerinden derlenen bu dinleti 22 Ocak'ta saat 20.30'da gerçekleştirilecek.


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