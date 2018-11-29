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Güldür Güldür'ün yıldızı 20 yıllık eşinden boşanıyor
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Güldür Güldür'ün yıldızı 20 yıllık eşinden boşanıyor

Güldür Güldür'ün yıldız ismi oyuncu Mahir İpek, 20 yıllık oyuncu eşi Veda Yurtsever İpek ile boşanma kararı aldı.

Güldür Güldür Show'un sevilen ismi oyuncu Mahir İpek, 20 yılık eşi oyuncu Veda Yurtseven İpek ile anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. 1998 yılında dünyaevine giren ve 2003 yılında çocuklarını dünyaya getiren oyuncu çift, boşanmak üzere İstanbul Aile Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Mahir İpek ve Veda Yurtsever İpek, 1998 yılında evlendi. 2003 yılında bir oğulları olan çift, 20 yılın sonunda anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne boşanma davası dilekçesini Veda Yurtsever İpek verdi. Oyuncu dilekçede, "Mahir İpek ile yıllar içinde ilişkimizin yıprandığı kanaatine varıp, dostluğumuzun devamı için evliliğimizin sona ermesi kararını verdik. Karşılıklı olarak ve anlaşarak boşanmayı kabul ve beyan ettik. Davalı eş ile aramızdaki aile birliğinin devam etmesi mümkün olmadığından boşanmamıza ve protokolde belirtilen hususların karara bağlanmasını talep ederim” dedi.


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