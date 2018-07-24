Guacamelee 2 ne zaman çıkacak

DrinkBox Studios tarafından geliştirilen aksiyon-platform oyunu Guacamelee! 2, 21 Ağustos 2018 tarihinde PlayStation 4 ve PC için piyasada olacak.

Çıkış tarihinin duyurulmasıyla birlikte oyun PlayStation Store'da ön siparişe de açıldı. Fiyatı 59,99 TL (PS Plus üyeleri için 47,99 TL).

Yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.





Kavga hiç bu kadar güzel olmamıştı! Popüler aksiyon-platform oyununun uzun zamandır beklenen devamı burada: Guacamelee! 2; Metroidvania tarzında, yeni, müthiş bir macera için emekliliğinden vazgeçen güreşçi Juan Aguacate'i sizlere sunuyor. Juan'ın, Mexiverse'in kendi dokusunu yok etmekle tehdit eden en büyük meydan okumayla yüzleşmesi gerekiyor!



Meksika kültürü ve halk sanatlarından ilham alınmış; arsız yeni hain ve ucubelerle dolu (ve birkaç eski dostun bulunduğu) devasa, el çizimi bir dünyayı keşfedin. İskelet sürülerini savuşturmak için kemik kıran güreş hamlelerinden oluşan yoğun bir birikim öğrenin ve ustalık gerektiren platform mücadelelerinin üstesinden gelin... Dahası Illuminati Tavuklar hakkında bir şey söyleyen oldu mu? Kesinlikle biz söylemedik!



Şu özelliklere göz atın:



Siz ve en iyi amigolarınız için 4 oyunculu yerel ağ desteği sunan, uzay ve zamanı büken destansı bir macera!

Yepyeni bir geliştirme sistemi: Dünyanın çeşitli yerlerindeki “eğitimcileri” keşfedin; mücadelelerinin üstesinden gelin; hamle, dövüş ve daha pek çok hünerinizi geliştirin!

Sizi Mangrov Bataklıklarından Cehennemin ta kendisine sürükleyecek, ilk oyundan iki kat fazla düşman türüne ve alışılmamış yeni düşman liderlerine sahip heyecan dolu, renkli bir macera!

Tam anlamıyla ateş gibi Meksikalı elektro müziği ve yeni, gelişmiş görüntüleme motoru sayesinde daha muhteşem görseller!

Sizlere yüzyıllar önce kaybolmuş antik tavuk becerilerini öğreten, pek gizli olmayan tavuk cemiyeti!