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Griple mücadelede bilinmesi gerekenler
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Griple mücadelede bilinmesi gerekenler

Uzmanlar grip virüsünün bulaştıktan sonra belirtilerinin bir gün içinde başladığını ve şikayetlerin yaklaşık olarak 5 ile 7 gün boyunca devam ettiğini dile getiriyor.

Bulaşıcılığın en yüksek olduğu dönemin, hastalığın ilk 3 ile 4 günü olduğunu da hatırlatan uzmanlar, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin bulaşıcılık süresinin daha uzun seyrettiğini savunuyor.

Grip virüsünün bulaştığı kişinin vücudunda hastalık belirtilerini, virüs bulaştıktan yaklaşık olarak 1 ile 4 gün sonra gösterdiğine dile getiren uzmanlar, özellikle gribe bağlı komplikasyonlar geliştirme ihtimali yüksek olan grupları, 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş ve üstü hastalar, gebeler ve doğumdan sonraki ilk 2 haftalık dönemde bulunan kadınlar, obezler, hasta bakım evlerinde veya huzurevinde bulunanlar, astım, kronik akciğer hastalığı, diyabet, nörolojik hastalıklar, kan hastalıkları, böbrek hastalıkları, kronik kalp hastalığı olanlar, metabolik hastalıklar, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar, 19 yaş altında olup düzenli olarak aspirin kullanan hastalar olduğunu savunuyor.

Gribin viral pnömoni yani zatürre, bakteriyel pnömoni, kulak enfeksiyonları ve sinüzite de yol açabileceğini hatırlatan uzmanlar, kalp yetmezliği, astım veya diyabet gibi kronik hastalıkların daha da kötüleşmesine neden olabileceğinin altını çiziyor. 

Griple mücadelede atılması gereken ilk adımın her yıl düzenli olarak aşı yaptırmaktan geçtiğini dile getiren uzmanlar, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin bunu aksatmaması gerektiğini ifad ediyor.

Tedavide kullanılabilen antiviral ilaçlar mevcut olduğunu belirten uzmanlar, antivirallerin hastalık başladıktan sonra ilk 48 saat içinde uygulanması durumunda daha etkin olduğu bilindiğini savunuyor. Uzmanlar hem hastalık süresinin kısalması hem de bulaştırıcılığın azalması için antiviral tedavinin olabildiğince erken başlanması önerirken,  sağlık merkezine geç başvuran kişilere de antiviral ilaçlar başlanması gerektiğini belirtiyor.


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