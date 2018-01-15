Grip ve grip benzeri hastalıklar nasıl ayırt edilir

Herkesin grip olmasının bu dönemde grip benzeri önemli hastalıkların göz ardı edilmesine sebebiyet verdiğini paylaşan uzmanlar, grip ve benzeri hastalıkların ayırdı için mutlaka kendilerine başvurulmasını tavsiye ediyor.

Buruna, boğaza nadirde olsa akciğerlere bulaşan grip virüslerinin bulaşıcı solunum yolu hastalığı olduğunu dile getiren uzmanlar, Influenza olarak da isimlendirilen grip benzeri hastalıkların, daha geniş kapsamlı olduğunu paylaşıyor.

Burun veya boğazdan alınan sürüntü örneği ile gribin teşhis edildiğini ifade eden uzmanlar, grip benzeri hastalıkların klinik bir tanı ile saptanabildiğini belirtiyor. Resmi bir testi olmayan grip benzeri hastalıklarda mutlaka doktor muayenesine gerek olduğunu açıklayan uzmanlar, Influenzanın; soğuk algınlığı ve diğer birkaç solunum yolları virüsünün belirti ve bulguları, grip virüsünün belirtilerinden ayırt edilemediğinde teşhis edilebilir olduğunun altını çiziyor.

Gribe benzer hastalıkların, insanları bu şekilde hissettiren diğer solunum yolu virüslerini içerebildiğini dile getiren uzmanlar, RSV, parainfluenza ve rinovirülerinin bunlar içinde sayılabileceğini hatırlatıyor.

Influenza'nın bize söylediği şey vücudunuzda solunum sisteminizi muhtemelen etkileyen ve kendinizi kötü hissettiren bir virüs olduğudur. Böyle bir durumda etkili bir virüs tedavi olmadığından, semptomlar tedavi edilir.

Doktorunuz grip olduğunuzu düşünüyor fakat bunun için bir test yapmayı gerekli bulmuyorsa da size grip benzeri hastalık teşhisi koyabilir.