Grip misiniz yoksa soğuk algınlığı mı?

Havaların soğumasıyla birlikte hem soğuk algınlığı hem de grip vakalarının git gide yayıldığını vurgulayan uzmanlar, belirtileri benzerlik gösterse de iki hastalık arasındaki farkın halk tarafından ayırt edilmesinin önemli olduğu üzerinde duruyor.

Soğuk algınlığının virüslerden kaynaklandığını kaydeden uzmanlar, bu mikrobun çok zayıf olduğunu belirtirken, gribe sebebiyet veren influenza mikrobunun ise daha dayanıklı olduğunu paylaşıyor.

Kolay yayılan bir hastalık olmayan soğuk algınlığının vücudumuzun bağışıklık sisteminin düştüğü zaman ortaya çıktığını hatırlatan uzmanlar, hasta kişilerin öksürmesi ve hapşırmasıyla birlikte özellikle kapalı ortamlarda yayılan mikropların teneffüs edilmesiyle hastalığın bulaştığının altını çiziyor.

Hastalık mikrobunun alındıktan yaklaşık bir ile üç gün içerisinde hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını vurgulayan uzmanlar, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğazda yanma, öksürük, halsizlik, baş ağrısı, genel vücut kırgınlığı gibi bulguların belirtiler arasında olduğunu hatırlatıyor.

Kişilerin vücut dirençlerini koruyamazlarsa sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit gibi başka hastalıkların da gün yüzüne çıkabileceğini işaret eden uzmanlar, soğuk algınlığının bulguları gribe çok benzediğini, ancak gribe neden olan mikrop influenza adı verilen mikrop türü olduğunu savunuyor. Onda bağışıklık daha kuvvetli olduğu için bir kez grip geçiren ikinci kez kolay kolay grip olmaz. Gripte bulgular daha ağır seyreder. Gripte ateş genelde 38 buçuğun üzerinde seyreder ama soğuk algınlığında ateş genelde 38 derecenin altında olacağını paylaşıyor.