Gri listedeki terörist Adıyaman'da etkisiz hale getirildi

Adıyaman'da güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK yandaşları arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'i Gri Liste'de yer alan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç. Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilirken, kaçan 2 terörist içinse arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da etkisiz hale getirilen terörist Yusuf Tunç'un annesinin de terör örgütüne üyelik soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Yusuf Tunç'un annesinin evinde yapılan aramada Yusuf Tunç'un annesine yazdığı bir mektup bulunmuştu.

ANNESİNDEN YİYECEK VE İLAÇ İSTEMİŞTİ

Tunç mektupta annesinden acil olarak yiyecek, içecek, erzak, ağrı kesici ve antibiyotik ilaç talep etmiş, ayrıca Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil'e gideceğini ve orada örgütün sözde üst yönetiminde yer almaya çalışacağını belirtmişti.

"Şehitlerimizin intikamı alındı"

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da 14 Ağustos'ta Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos'ta yine aynı bölgede el yapımı patlayıcıyla yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Beldede 14 Ağustos'ta, terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağında bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi esnasında ise yola döşenen EYP patlatılmış, olayda 2 asker yaralanmıştı. 16 Ağustos'ta merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 1 asker yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu, 3 asker de dost ateşiyle şehit olmuş, 6 asker ise yaralanmıştı.