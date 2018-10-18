Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Gri listedeki terörist Adıyaman'da etkisiz hale getirildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Gri listedeki terörist Adıyaman'da etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Gri Liste'de aranan terör örgütü PKK/KCK mensubu 'Zülfikar' kod adlı Yusuf Tunç, Adıyaman'daki operasyonda etkisiz hale getirildi.

Adıyaman'da güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK yandaşları arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'i Gri Liste'de yer alan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç. Kömür beldesi ile Kaş köyü arasındaki bölgede çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilirken, kaçan 2 terörist içinse arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da etkisiz hale getirilen terörist Yusuf Tunç'un annesinin de terör örgütüne üyelik soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi. Yusuf Tunç'un annesinin evinde yapılan aramada Yusuf Tunç'un annesine yazdığı bir mektup bulunmuştu.

ter

ANNESİNDEN YİYECEK VE İLAÇ İSTEMİŞTİ

Tunç mektupta annesinden acil olarak yiyecek, içecek, erzak, ağrı kesici ve antibiyotik ilaç talep etmiş, ayrıca Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil'e gideceğini ve orada örgütün sözde üst yönetiminde yer almaya çalışacağını belirtmişti.

"Şehitlerimizin intikamı alındı"
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da 14 Ağustos'ta Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos'ta yine aynı bölgede el yapımı patlayıcıyla yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Beldede 14 Ağustos'ta, terör örgütü PKK tarafından bir mermer ocağında bulunan 13 iş makinesi ateşe verilmiş, ihbar üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi esnasında ise yola döşenen EYP patlatılmış, olayda 2 asker yaralanmıştı. 16 Ağustos'ta merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarında yine terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda 1 asker yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu, 3 asker de dost ateşiyle şehit olmuş, 6 asker ise yaralanmıştı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Türk-İş: İşçinin dayanacak gücü kalmadı
Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Bulgar gazetecinin faili iade edildi
Palamut bolluğu Sinoplular'ın yüzünü güldürdü
Gri listedeki terörist Adıyaman'da etkisiz hale getirildi
Mersin'de kaybolan Feride'nin cansız bedenine ulaşıldı
Gazeteciye 'Lan' diyen MHP'li Enginyurt'tan ilginç savunma
Bülent Korkmaz'dan FETÖ iddialarına yanıt: Beni bilen bilir
Okul çıkışı köpeklerin saldırdığı çocuğun ailesi belediyeyi suçladı
Oyuncu Sinem Umaş'ın darp edildiği iddialarına emniyetten yanıt
-
Çok Okunanlar
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Fenerbahçe'de operasyon sürecek
Fenerbahçe'de operasyon sürecek
Erdoğan'dan McKinsey talimatı: Danışmanlık hizmeti almayacaksınız
Erdoğan'dan McKinsey talimatı: Danışmanlık hizmeti almayacaksınız
Porto-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı (şifresiz) hangi kanalda? Saat Kaçta? Porto-Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
Porto-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı (şifresiz) hangi kanalda? Saat Kaçta? Porto-Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Türk-İş: İşçinin dayanacak gücü kalmadı
Türk-İş: İşçinin dayanacak gücü kalmadı
Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Bulgar gazetecinin faili iade edildi
Tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Bulgar gazetecinin faili iade edildi
Palamut bolluğu Sinoplular'ın yüzünü güldürdü
Palamut bolluğu Sinoplular'ın yüzünü güldürdü
Gri listedeki terörist Adıyaman'da etkisiz hale getirildi
Gri listedeki terörist Adıyaman'da etkisiz hale getirildi
Mersin'de kaybolan Feride'nin cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'de kaybolan Feride'nin cansız bedenine ulaşıldı
Gazeteciye 'Lan' diyen MHP'li Enginyurt'tan ilginç savunma
Gazeteciye 'Lan' diyen MHP'li Enginyurt'tan ilginç savunma
Bülent Korkmaz'dan FETÖ iddialarına yanıt: Beni bilen bilir
Bülent Korkmaz'dan FETÖ iddialarına yanıt: Beni bilen bilir
Okul çıkışı köpeklerin saldırdığı çocuğun ailesi belediyeyi suçladı
Okul çıkışı köpeklerin saldırdığı çocuğun ailesi belediyeyi suçladı
Oyuncu Sinem Umaş'ın darp edildiği iddialarına emniyetten yanıt
Oyuncu Sinem Umaş'ın darp edildiği iddialarına emniyetten yanıt
Boş mukaveleye imza atan Fatih Terim futbolculara mesaj verdi
Boş mukaveleye imza atan Fatih Terim futbolculara mesaj verdi
Volkan Demirel dönmek için yönetimden haber bekliyor
Volkan Demirel dönmek için yönetimden haber bekliyor
Nikahtan önce kanser olduğunu öğrendi eşinin desteğiyle savaşı kazandı
Nikahtan önce kanser olduğunu öğrendi eşinin desteğiyle savaşı kazandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık