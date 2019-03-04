Göztepe kümede kalma savaşında

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile berabere kalan Göztepe, küme düşme hattında yer aldı. Deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılıları bundan sonra oldukça zor dönemler bekliyor.

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılan Göztepe, küme düşme hattına geriledi. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, alt sıralardaki Bursaspor ve Fenerbahçe'nin galibiyetleri sonrasında kendisini bir anda kümede buldu.

Göztepe Ligde Kalacak

Süper Lig'de ilk defa böyle bir tabloyla karşılaşan camiada endişe hakim olurken ligdeki ilk maçına çıkan Tamer Tuna da bu durumun geçici olduğuna ve gelecek haftalarda daha iyi olacaklarına dikkat çekti. Tuna bulunduğu konumlardan yukarılara tırmanacaklarını belirterek bu sezon kümede kalacaklarını söyledi.