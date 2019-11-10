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Göztepe ile Yeni Malatyaspor yenişemedi
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Göztepe ile Yeni Malatyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk etti. Arda Kardeşler'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Göztepe'nin golünü 9. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golü ise 83. dakikada penaltıdan Gökhan Töre'den geldi.

Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Bu gerginlik sonrası Hakem Arda Kardeşler Göztepeli Alpaslan Öztürk ile Yeni Malatyalı Eren Tozlu'ya kırmızı kart gösterdi. Milli aradan sonra Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Malatyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


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