Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'de Başkan Mehmet Serpil, teknik direktör Tamer Tuna konusunda kamuoyunu bilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Kulüpteki görevini halen sürdüren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilmesi sonrasında sosyal medyada Tamer Tuna iddiaları gün yüzüne çıkınca Göztepe'den resmi bir açıklama geldi.

Göztepe'den Resmi Açıklama

Daha önce 2 yıl Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna'yla ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğuna değinen Mehmet Sepil, "Bu tür asılsız haberlerle hem taraftarlarımız hem de biz kahroluyoruz. Tamer Tuna şu anda Göztepe'nin hocasıdır. Kendisi işle sözleşme imzaladık. Sezon sonunda ne olur bilemem. Onu o zaman oturur konuşuruz." ifadelerine yer verdi.