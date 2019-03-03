Göztepe Başkanı'ndan maçın hakemine sert eleştiri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil maçın hakemi hakkında sert konuştu. Maçın hakemlerine yüklenen Sepil bu konuda oldukça mağdur olduklarını yineledi.

Göztepe'nin deplasmanda Atiker Konyaspor ile berabere kaldığı mücadelenin ardından Başkan Mehmet Sepil oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. Müsabakanın 85. dakikasında Yasin Öztekin için kaldırılan ofsayt bayrağının çok tartışmalı olduğunu yineleyen Sepil bu kararın maçın önüne geçtiğinin altını çizdi.

Hakeme Büyük Öfke

Mehmet Sepil, "Türk hakemleri adına oldukça üzülüyorum. Hakem maçı resmen katletti. Hataların yapılabilir olduğunu biliyoruz ama böylesine de bir hata asla yapılamaz. Bunun izahı olamaz. Sezon başından bu yana söylediklerimizin her zaman arkasındayız. Hakem Abdülkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.