Gözleri görmüyor ama 2 günde Kuran’ı öğrendi

Mersin'de yaşayan ve 20 yıl önce görme yetisini kaybeden 38 yaşındaki Ali Rıza Ekşi, görme engelliler için kullanılan Braille alfabesiyle yazılan Kuran-ı Kerim ile hem görme engellilere hem de engeli bulunmayan vatandaşlara eğitim veriyor.

HALK EĞİTİMDE ÖĞRETMEN

Sadece 2 günde Kuran-ı Kerim öğrenen Ekşi, ayrıca Halk eğitim Merkezinde de öğretmenlik yapıyor.

GÖRME YETENEĞİNİ SONRADAN KAYBETTİ

Mersin'de yaşayan evli 2 çocuk babası Ali Rıza Ekşi, küçük yaşlardayken kademeli göz tansiyonu hastalığına yakalandı. Aşama aşama görme yeteneğini kaybeden Ekşi'nin, 18 yaşında tamamen dünyası karardı.

BRAİLLE ALFABESİ İLE KURAN_I KERİM OKUYOR

Kuran-ı Kerim'i gözlerini kaybetmeden önce öğrenen Ekşi, hem unutmamak ve hem de okumaya devam etmek için engellilerin kullandığı Braille alfabesi kursuna gitti. Kuran-ı Kerim sevgisi engel tanımayan Ekşi, Braille alfabesi öğrendikten sonra, devlet memuru olabilmek ve bilgilerini insanlara anlatabilmek için çeşitli kurslar almaya devam etti.

ÖNCE ÖĞRENDİ ŞİMDİ ÖĞRETİYOR

Aldığı kurslar sayesinde Mersin'de Halk Eğitim Merkezinde sınıf öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Ekşi, bir yandan da isteyen kişilere Kuran dersi vermeye başladı. Sadece 2 günde Kuran-Kerim'i öğrenen Ekşi, yaklaşık 20 yıldır hem görme engelli hem de engelsiz vatandaşlara Kuran-Kerim dersi veriyor.