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Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
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Asayiş - - Editör: İlker KARACA

Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerinin acısını yaşıyor.

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 askerinin acısını yaşıyor. Şehitlerden 3'ü daha önce defnedilirken, bugün de 6 askerimiz son yolculuklarına uğurlandı. Bu kahredici olaylar, Türk milletini derin bir hüzne boğarken, şehitlerin aileleri ve yakınları cenaze törenlerinde duygusal anlar yaşadılar.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerlerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in son yolculuğu, doğum gününe sadece 5 gün kala gerçekleşti. Şehidin annesi Dürdane Gülmez, gözyaşlarına boğularak güçlükle ayakta durabildi. Diğer yandan, şehidin babası Hasan Gülmez, duygusal anlarda protokolü teskin etmeye çalıştı.

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenaze töreni Aksaray'da düzenlendi. Delen'in ailesi, cenaze töreninde şehitlerin tabutları başında ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Binlerce vatandaşın katıldığı törende, terörü lanetleyen sloganlar atıldı. Şehidin babası Bayram Delen, annesi Zeynep Delen ve kardeşleri, güçlükle ayakta durabildiler.

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenaze töreni Ordu'da gerçekleşti. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri, törene katılarak şehide son görevlerini yerine getirdi. Şehidin babasının daha önce bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Giresun'un Görele ilçesinden olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenaze töreni duygusal anlara sahne oldu. Köroğlu, ailesinin tek erkek evladı olarak, ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Vali, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri, törene katılarak şehide veda ettiler.

Niğde'de yaşayan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, memleketinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Batur'un kardeşi, ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyerek tabutunun önünde fotoğraf çektirdi. Şehidin annesi Hatice Batur, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" diyerek gözyaşı döktü.

Eskişehir'de şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Babası Nazif Evcin, "Muhammed pırlanta gibi çocuktu. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Şehitlerimiz için dua edin." şeklinde feryat etti. Cenaze törenine katılan vatandaşlar, terörü lanetleyen sloganlar atarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Türk milleti, şehitlerinin ardından duyduğu derin üzüntüyü bir kez daha yüreğinde hissetti.


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