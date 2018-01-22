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CHP'de son başkan adayı Muharrem İnce
Beşiktaş'tan Vagner Love transferine ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Afrin operasyonu için kararlılık vurgusu
Çocuklarını soğuk hava ile cezalandıran anne babanın cezası arttırıldı
Vücudunuza Survivor'ı yaşatmaya hakkınız yok
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sömestr tatilinde öğrencilere öneri
Manisasporlu futbolculardan görülmemiş protesto
Arda Turan Süper Lig'e golle başladı
TSK saat 11.05 itibariyle Afrin'e girdi
Operasyona giden askerlerin üzerine çığ düştü
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