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Google'ın yapay zekaya sahip kamerası satışa çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: Merve Ece İNAN

Google'ın yapay zekaya sahip kamerası satışa çıktı

Google tarafından Clips ismi verilen yapay zekaya salip yeni kamera bugün resmen raflardaki yerini aldı.

Tüketicinin yoğun talep gösterdiği Clips'in 249 dolar olduğunu belirten uzmanlar, bu özel kameraya sahip olmak isteseniz bile elinize ulaşma tarihinin yaklaşık 27 Şubat ile 5 Mart arasında olacağını işaret ediyor.

İlk bakışta son derece basit bir kamerayı çağrıştıran Google Clips'in en önemli özelliğinin yapay zekaya sahip olması olduğunu kaydeden uzmanlar, 12 MP'lik kamerasıyla herhangi bir yere konumlandırabileceğiniz bu cihazın, çevresini tamamen algılayabilme yeteneğine sahip olduğunun altını çiziyor.

Çevresindeki yüzleri algılayabilen ve saniyede 15 karelik kayıt yapabilen bu özel cihazın, ışık kalitesi, hareket yoğunluğu gibi durumlarda otomatik çekime başladığını da hatırlatmak gerekiyor.

Her yapay zekada olduğu gibi Google'ın yeni Clips'inin de öğrenme yeteneğinin bulunduğunu paylaşan uzmanlar, video şeklinde yaptığı kayıtlardan istediğiniz görüntüyü yüksek çözünürlüklü olarak bilgisayarınıza aktarabileceğinizi de vurguluyor.

 Bir süre sonra tercihleriniz üzerinden sizi tanımlayan cihaz, bu sayede ilerleyen zamanlarda sizin için daha önemli anları kayıt altına alabiliyor.

Şimdiden gündeme damgasını vuran Clips'in önümüzdeki günlerde fiyatlarında oynama söz konusu olabileceğini belirten uzmanlar, değerlendirmelerin önümüzdeki günlerden itibaren gelmeye başlayacağını da açıklıyor.


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