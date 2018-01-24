Gomis'den hakkındaki iddialara yalanlama

Galatasaray'ın ligin ilk yarısında attığı gollerle takıma büyük katkı sağlayan yıldızı Batefimbi Gomis'in ödeme alamadığı gerekçesiyle oynamayı reddettiği iddia edilmişti. Hakkındaki iddialara hayli kızan Fransız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Sakatlığı gerekçesiyle Kayserispor ile oynanan 18. hafta mücadelesinde sahaya çıkmadığını belirten Fransız yıldız, "Şu an oynayamamamın tek nedeni sakatlık." diye konuştu.

Instagram hesabından son günlerdeki tartışmaları değerlendiren Gomis şunları söyledi:

Bazı insanlardan duyduğum haberlere gerçekten üzülüyorum. Ödeme problemi yüzünden oynamayı reddedecek karakterde bir futbolcu değilim. Ben profesyonelim ve bu zamana kadar kimse bunun aksini söyleyemedi. Bu konu hakkında başından beri konuşmamayı tercih ettim ama kariyerimde hiç olmadığım kadar bir takımı ve bir ülkeyi keşfetme şansı veren kulübüme ve taraftara saygımdan dolayı şimdi konuşmayı uygun buluyorum.

TARAFTARA "BANA GÜVENİN" MESAJI

Şu an bir sakatlığım var ve oynayamadığım için, takım arkadaşlarıma katkı veremediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı aynı: şampiyon olmak. Lütfen konsantre olalım ve birbirimize yakın kalalım. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanların söylediklerini dinlemeyin. Sevgili taraftarlar birbirimize güvenelim.

ALBAYRAK'TAN FARKLI AÇIKLAMA

Öte yandan Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Gomis hakkında öne sürülen iddiaları yalanlamayarak kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.



"Haberi sızdıranları bulacağız ve onları kulüpten sileceğiz. GS TV'de kim olduklarını açıklayacağız" demişti. Bafetimbi Gomis'in ise Albayrak'ın tersine haberi yalanlaması tamamen kafaları karıştırdı.