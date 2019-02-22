Gölcük'de patlamamış top mermisi bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen 200 kiloluk patlamamış bir top mermisinin bulunduğu kaydedildi. İncelemenin ardından çekiciye yüklenen top mermisi, imha edilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne kadar getirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vatandaşların bulduğu 200 kiloluk patlamamış top mermisi bomba imha ekiplerini alarma geçirirken oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Gölcük Emniyet Müdürlüğü binasının arkasında yer alan sokakta yol kenarında top mermisi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

50 Yıllık Bir Top Mermisi

75-80 cm boyundaki merminin etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken yapılan incelemede yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen 200 kiloluk top mermisinin patlamadığı belirlendi. İncelemenin ardından çekiciye yüklenen top mermisi, imha edilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.