Gökhan Töre Galatasaray'a

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gökhan Töre'nin Galatasaray ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Ara transfer döneminde 2 yabancı stoper ve 2 yabancı forvet ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yerli transferler için resmen atağa geçti. Kayserispor'la sözleşmesini uzatmayan Deniz Türüç'ün Galatasaray'ın takibinde olduğu ifade edilirken Gökhan Töre için de girişimlerin hızlandırıldığı belirtildi.

Gökhan Töre Sırada

Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan Gökhan Töre'nin sezon sonunda siyah beyazlılardan ayrılması kesinleşirken bonservisi elinden olacak oyuncu için Galatasaray'ın oldukça sıcak olduğu ifade edildi. Sarı kırmızılı takım ayrıca Avrupa'dan genç gurbetçi takibine de devam ediyor.