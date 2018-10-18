Gökhan İnler'den sokak hayvanları için kampanya

Hayvansever kimliğiyle tanınan Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler'den örnek teşkil edecek proje. İnler'in kurucusu olduğu İnler Spor Eğitim Vakfı (ISEV) ile Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği'nin hazırladığı sokak canlılarını koruma projesi RTÜK tarafından kabul gördü.

Son dönemde artış gösteren hayvana yönelik şiddete karşı ortak bilinç oluşturmayı amaçlayan projenin kamuspotu videosu da hazır. "Türkiye Sokak Canlılarını Seviyor" adının verildiği kampanyaya Gökhan İnler'in yanı sıra çok sayıda ünlü isim de gönüllü destek verdi. Aralarında Demet Sabancı, Süleyman Orakçıoğlu, Prof Dr Bingür Sönmez, Altan Gördüm, Aslı Şafak, Oylum Talu, Güliz Ayla, Pamir Pekin, Birce Akalay, Atiye, Esra Balıkçı, Gonca Vuslateri ve Hakkı Yılmaz'ın olduğu tanınmış isimler kamuspotu için kamera karşısına geçti.

"TÜRKİYE SOKAK CANLILARINI SEVİYOR"

Sokak canlılarına sahip çıkmak, hayvana şiddeti önlemek, hayvanların korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı kampanya için iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri destek oldu.

Demet Sabancı, Süleyman Orakçıoğlu, Prof Dr Bingür Sönmez, Altan Gördüm, Aslı Şafak, Oylum Talu, Güliz Ayla, Pamir Pekin, Birce Akalay, Atiye, Esra Balıkçı, Gonca Vuslateri ve Hakkı Yılmaz'ın destek olduğu projenin kamuspotu filminin çekimi, yönetmen Murad Küçük tarafından ve Türkiye'nin en büyük stüdyolarından Orion'da gerçekleşti.

Ünlüler, çekilen filmi #turkiyesokakcanlariniseviyor# hastagi ile sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı.

Hayvanlara yapılan şiddete duyarlılığı artırmak amacıyla yola çıkan yıldız futbolcu Gökhan İnler yaptığı açıklamada; "Hayvana şiddet olaylarının yaşattığı üzüntüyle sokak canlarını korumak için el ele verdik. Emeği geçen herkese ve çok değerli katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.