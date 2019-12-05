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Gökhan Çıra'nın paylaşımı olay oldu
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Gökhan Çıra'nın paylaşımı olay oldu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlendikten sonra adından söz ettirmeye başlayan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın Galatasaray'ı yendikleri maç sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlendikten sonra adından söz ettirmeye başlayan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın Galatasaray'ı yendikleri maç sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında oynadığı Tuzlaspor'a 2-0 yenildi.

Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve galibiyeti kutladı.

İnternet fenomeni Selin Ciğerci ile yaptığı evlilik sonrası ünlenen Gökhan Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti.

Gökhan Çıra paylaşımında, "Çok şükür bütün takım arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi ikinci maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. herkesin ayağına sağlık, bravo takım,tebrikler" dedi. Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra'nın binlerce yorum aldı. 23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılardan sonra Beylerbeyi ve Diyarbekir Spor'da da oynamıştı.


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