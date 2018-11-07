Gökçek olmadı şimdi MHP'de Haberal ismi geçiyor

MHP Ankara'da belediye başkan adayı arayışını sürdürüyor. Reisin verdiği ince ayardan sonra sesi soluğu kesilen Gökçek'den umudunu kesen MHP yönünü CHP'de iki dönem milletvekilleği yapan Prof. Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Haberal'a çevirdi. Başkent Üniversitesinin sahibi olan aileden henüz net bir cevap gelmedi.

ERDOĞAN GÖKÇEK'İN ADAY OLMASINI İSTEMEDİ

Basına yansıyan son haberlere göre Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek'e, Erdoğan tarafından verilen özel ve ince mesajla adaylık konusunu tamamen buzluğa kaldıran Melih Gökçek konuşmamakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz kendisiyle 1994 yılından beri yol arkadaşımız" açıklamasında MHP'den aday olma, ben karşıyım mesajı verildiğini öne süren siyaset çevreleri Gökçek'in şu saatten sonra belediye başkanlığı seçeneğinden vazgeçmiş olabileceği seçeneğini değerlendiriyorlar.

SÜRPRİZ İSİM ERKAN HABERAL

Gökçek'den olumlu yada olumsuz bir cevap alamayan MHP Genel Merkezi bu kez başkanlık teklifini özel kanallardan Erkan Haberal'a ilettiler. Gayri resmi kanallar aracılığıyla sürdürülen adaylık arayışları konusunda uzun yıllar Ergenekon davasında yargılanan ve yaklaşık beş sene hapis yatan Başkent Üniversitesinin kurucusu ve sahibi Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Haberal bir seçenek olarak ortaya çıktı. Haberal'dan henüz bir cevap alamayan MHP Genel Merkezi bu teklifi resmi olarak henüz kabul etmedi.