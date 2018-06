God of War PS Store'da dev bir indirime girdi!

PlasyStation Türkiye geçtiğimiz saatlerde "Days of Play" gününü başlattı. 18 Haziran'a kadar sürecek indirimlerde PlayStation 4'ten tutun onlarca oyuna ve aksesuarda dev indirimler başladı.

Öncelikle göze çarpan indirimlerde 299 TL olan God of War, Playstation Store'da 149 TL'ye, mağazalarda ise 249 TL'ye düşürülmüş. Bunun yanında Call of Duty: WWII 149 TL'ye, PlayStation 4 özel kasa + 2. Dualshock - 1.749 TL'ye ve Dualshock 4'ler 219 TL'ye düşmüş durumda.

İşte 18 Haziran'a kadar sürecek dev indirimler:

Playstation Store İndirimleri

- God of War - 299 TL'den 149 TL'ye indirildi

- Call of Duty: WWII - 254 TL'den 149 TL'ye indirildi

- Gran Turismo Sport - 219 TL'den 59 TL'ye indirildi

- Shadow of the Colossus - 119 TL'den 59 TL'ye indirildi

Mağaza İndirimleri

- God of War - 249 TL

- Uncharted 4 - 99 TL

- Uncharted: Kayıp Miras - 99 TL

- GT Sports - 99 TL

- Playstation 4 özel kasa + 2. Dualshock - 1.749 TL

- PS VR + PS VR World + PS Camera + Arizona Sunshine - 1.499 TL

- Dualshock 4 - 219 TL

- 12 Aylık PS Plus - 125.99 TL