Göçmen dalgası ABD sınırına ulaştı

Amerika kıtası son yılların en büyük göçmen sorununa çare arıyor. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye girmek isteyen binlerce göçmen ABD sınırına dayandı. ABD-Meksika sınırındaki Tijuana kentine gelen binlerce göçmen ile Meksikalılar arasında gerginlik çıktı.

Göçmen dalgası nedeniyle ABD-Meksiya sınırında gerginlik artıyor. Göçmenlerin sınıra yaklaşması üzerine ABD askerlerinin bölgedeki varlığı da artış gösteriyor. Binlerce göçmenden oluşan kervan, Meksika2nın kuzeybatısındaki Tijuana kentine giriş yaptı. Göçmenleri istemeyen yerel halk, protesto gösterisi düzenlerken, "Onlar istilacı", "Onlar silahlı", "Gidin buradan!" şeklinde slogan attı.