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Göçen blokun altında kalan işçilerden kötü haber
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Göçen blokun altında kalan işçilerden kötü haber

Gebze'de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının 7 No'lu viyadüğünde meydana gelen göçüğün altında kalan işçilerden 2'sinden acı haber geldi. Enkaz altında kalan diğer 3 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Gebze'de meydana gelen Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının 7 No'lu viyadük inşaatındaki göçüğün ardından 5 işçi beton blokun altında kalmıştı. İşçileri arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı açıklamada, kazanın saat 10.55 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı noktasında, beton blokun viyadüğe yerleştirilmesi sırasında düşmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Aksoy, 112, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğunu kaydetti.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

"Şu anda enkaz altında kaç kişi olduğu konusunda çok somut bir tespit yok. 4 civarında işçimizin olabileceği söyleniyor. Bu ancak arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Arama çalışmalarımız büyük bir gayretle arkadaşlarımız tarafından sürdürülüyor. Enkaz altındaki bir kişinin bilincinin açık olduğu yönünde ilk bilgiler var ama bunlar ham bilgiler. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra daha net bir şekliyle ortaya çıkacak."

Vali Aksoy, kurtarma çalışmaları için bölgeye ulaşmada herhangi bir engelin olmadığının altını çizerek, "Bütün ekiplerimiz olay yerinde. Anında intikal etmiştir ve kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay yerine intikal ettiğini belirterek, "5 işçimiz beton blokun altında kalmış, seslerinin geldiğini de söylüyorlar. İnşallah sağ olarak kurtarırız." diye konuştu.


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